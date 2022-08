Trabalhadores da Portway anunciam greve de três dias

Os trabalhadores da Portway fazem greve durante três dias, entre 26 e 28 de agosto, nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal. O protesto foi convocado pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) que emitiu um pré-aviso de greve.

A estrutura sindical acusa a empresa de handling, detida pela francesa Vinci, de não cumprir o acordo de empresa e de “atacar os direitos dos trabalhadores”.

“Em causa está a política de Recursos Humanos assumida ao longo dos últimos anos pela Portway, empresa detida pelo Grupo VINCI, de confronto e desvalorização dos trabalhadores por via de consecutivos incumprimentos do Acordo de Empresa, confrontação disciplinar, ausência de atualizações salariais, deturpação das avaliações de desempenho que evitam as progressões salariais e má-fé nas negociações”, aponta o comunicado enviado à redação.

Os representantes dos trabalhadores acusam ainda a empresa de viverem num clima de “terror psicológico, onde proliferam ameaças e instauração de processos disciplinares, criando uma instabilidade social sem ímpar na história da empresa”.

O Sintac pede que a Portway cumpra o AE de 2016 e reivindica aumentos salariais "que tenham em conta a inflação galopante e que reponha o poder de compra dos trabalhadores".

Os trabalhadores exigem ainda o pagamento de feriados na totalidade a todos os trabalhadores sejam eles do Acordo de 2016 ou do de 2020.