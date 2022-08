Algarve pode estar a caminho de ter o melhor ano turístico de sempre

Este pode muito bem vir a ser o melhor verão de sempre para o turismo no Algarve. A taxa de ocupação por quarto em julho foi de 87,7%, 4,3 pontos percentuais acima do mesmo mês em 2019.

"O turismo sendo a primeira atividade que sofre com qualquer crise é também a primeira atividade que sai da crise e ajuda o país a recuperar", afirma Hélder Martins, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.

Estes números mostram ainda que o mercado nacional continua a ser de extrema importância, pois os portugueses e os norte-americanos foram os que contribuíram mais para esta subida. Por outro lado, o mercado britânico e alemão foram os que apresentaram as maiores descidas.

"O mercado nacional é muito importante para o Algarve e isso demonstra-se em cada verão. O mercado americano tem um crescente muito importante. Os mercados inglês e alemão descem ligeiramente, mas essa descida não é problemática porque o mercado do Reino Unido ao longo de todo o ano tem sempre um grande desempenho no Algarve seja com o golfe ou férias normais", explica.

O volume das vendas aumentou 17,2% face ao mesmo mês de 2019. Com a inflação os preços subiram, mas isso não afastou os turistas. "Estão a pagar mais, é verdade, mas desde que o destino lhes ofereça aquilo que eles desejam para este período creio que isso não se torna um problema. É uma realidade com a qual temos que viver", lembra.

Espera-se um grande aumento da faturação das empresas, mas Hélder Martins avisa que serão resultados aquém de 2019 devido à inflação. "Em agosto não tenho dúvidas que, em condições normais, vamos ultrapassar também 2019. Não tivemos um grande início de ano e vamos ver como vai ser o final, mas vemos 2022 mais como um ano de transição e 2023 vamos fazer para que seja o melhor ano."