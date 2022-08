Estado obtém 28 milhões com taxa de carbono na aviação

Desde que foi implementada em julho do ano passado, o Estado já arrecadou 28 milhões de euros com a cobrança da taxa de carbono, de dois euros por passageiro, nas viagens aéreas.

O Jornal de Notícias (JN) escreve esta segunda-feira que o Aeroporto de Lisboa é responsável por mais de metade desta receita, tendo arrecado 15.650.478 euros enquanto o Aeroporto Francisco Sá Carneiro é responsável por mais de 7 milhões de euros.

Em terceiro lugar surge o Aeroporto de Faro, com mais de 4 milhões de euros. Os aeroportos da Madeira arrecadaram pouco menos de um milhão, e os dos Açores, cerca de 150 mil euros.

O valor mensal mais alto foi atingido em julho, tendo o Estado encaixado mais de 4 milhões de euros com a taxa, referentes ao mês de junho.

Ainda segundo o diário, até 30 de setembro, o Governo deverá apresentar à Assembleia da República um estudo sobre o impacto da taxa de carbono no combate às alterações climáticas, na competitividade do turismo nacional e na economia. A ideia é implementar possíveis alterações ao regime jurídico e proceder ao acompanhamento do impacto económico e ambiental da medida.