Combustíveis. Pela primeira vez, gasolina desce para preços pré-guerra

O preço dos combustíveis regista esta segunda-feira uma das maiores descidas desde o início da Guerra na Ucrânia.

Para a gasolina está prevista uma descida de cerca de dez cêntimos por litro. O preço médio de venda ao público ficará a 1,789€ a partir desta segunda-feira. Antes do confronto entre a Rússia e Ucrânia, o valor era de 1,813€.

No gasóleo é esperada uma quebra de nove cêntimos, para um valor médio de 1,740€, significando que vai continuar 9,2 cêntimos acima do valor registado no final de fevereiro.

Esta quebra dos preços acontece depois de uma descida superior a 8% do brent na semana passada.

No entanto, recorde-se, os preços variam consoante os postos de abastecimento.

O Governo mantém até final de agosto o desconto do ISP, que equivale a uma descida do IVA de 23% para 13%.

Também mantém a medida de redução do ISP, que equivale à receita adicional de IVA motivada pelo aumento dos combustíveis. A atualização da taxa de carbono também permanece suspensa até ao final de agosto.