Presidente da ERSE afasta aumentos significativos da eletricidade

O presidente da Entidade Reguladora do Setor Energético afasta a possibilidade do preço da eletricidade poder vir a sofrer um aumento significativo, por via do mecanismo ibérico.

Em entrevista esta sexta-feira à noite no Jornal 2, da RTP, Paulo Verdelho sublinho, aliás, que Portugal está entre os países europeus com preços de energia mais baixos, até do que a própria Espanha.

Paulo Verdelho garante que os custos do aumento da energia "não podem ser refletidos nas faturas dos consumidores”, em particular os 70% que preços fixos contratualizados.