"Tempestade perfeita". Empresas alertam que sem mais apoios haverá despedimentos e falências

O presidente da CIP olha para fora e pede o mesmo cá dentro: "temos bem consciência do que está a ser feito em diversos outros países e a forma como a competitividade das empresas está a ser defendida e isso é essencial para a manutenção do tecido empresarial".

Numa carta enviada esta sexta-feira aos associados, o presidente da CIP, António Saraiva, questiona ainda os atrasos com que as medidas têm chegado ao terreno.

Têxtil insiste no layoff simplificado, para evitar despedimentos e falências

As empresas já têm feito chegar ao Governo, através do Ministério da Economia, várias sugestões de alteração e reforço das medidas que têm sido aprovadas.

É o caso do setor têxtil, que atravessa uma “situação dramática”, com as faturas da energia a aumentarem dez vezes, segundo o presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), Mário Jorge Machado.

No início do ano as exportações estavam a aumentar, alimentadas pelas encomendas do ano anterior, mas foram travadas com a subida dos preços da energia. “Há muitas encomendas já canceladas, outras estão a ser atrasadas, tentou passar-se parte dos custos para os clientes mas isso acabou por diminuir o volume de negócios, todo o trabalho está em risco”, diz o presidente da ATP.

Há empresas que não conseguem suportar estes custos. Em vez dos atuais 30%, o executivo devia estar a pagar 70% do agravamento da fatura energética, apela Mário Jorge Machado.

O responsável defende ainda que seja retirado o limite neste apoio, que impede ajudas acima de 400 mil euros por empresa.

Para baixar a fatura energética, várias empresas já estão a concentrar a produção em menos dias. No entanto, continuam a pagar a semana completa aos trabalhadores. Esta é outra medida que reivindicam desde o início, um novo layoff simplificado.

O setor têxtil diz que tem encontrado abertura do Governo para reforçar os apoios, mas lembra que a situação é urgente: as empresas não podem esperar muito mais, “começa a ser cada vez mais difícil, com esta sangria em termos de tesouraria para pagar os custos”.

O presidente da ATP fala em “tempestade perfeita” e avisa que, sem novos apoios, as empresas podem ser obrigadas a despedir e encerrar. Para já, nestas declarações à Renascença, dá como certo o aumento das paragens na produção.

“Ao preço que o gás está neste momento, a situação vai-se agravar e podemos ter situações muito complicadas e obrigar as empresas a ter paragens superiores às que têm vindo a ocorrer. Infelizmente, se as ajudas não forem aumentadas, se não houver um regime de layoff simplificado, podemos estar a correr nessa situação” de mais despedimentos e falências”, alerta.

Mas se reduzir a produção alivia a fatura das empresas, também é verdade que reduz o consumo nacional e ajuda o Governo a cumprir a meta com que se comprometeu com Bruxelas. Nunca foi esse o objetivo e o setor lembra que no final as empresas mantêm todos os outros custos, mas têm menos produção para venda.