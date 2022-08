Combustíveis vão ficar mais baratos na próxima semana

A próxima semana deverá trazer boas notícias para quem precisa de abastecer o automóvel.

Segundo as previsões, na segunda-feira, o preço do gasóleo deverá descer oito cêntimos enquanto a gasolina poderá descer sete cêntimos e meio por litro. Contudo, o preço final na bomba depende de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Os preços estão em linha com a descida do barril de petróleo (Brent), que esta quinta-feira rondava os 93 dólares.

Se compararmos os preços praticados no início deste mês, quer da gasolina quer do gasóleo, com os registados em abril, chegamos à conclusão de que os combustíveis estão agora mais baratos.

Em abril, a gasolina simples por exemplo, custava 1,989 euros por litro e esta quinta-feira situava-se nos 1,889. O gasóleo, em abril, custava 1,927 por litro e esta quinta-feira estava 1,826 euros o litro.

Recorde-se que o Governo mantém até final de agosto o desconto do ISP, que equivale a uma descida do IVA de 23% para 13%.

Também mantém a medida de redução do ISP, que equivale à receita adicional de IVA motivada pelo aumento dos combustíveis. A atualização da taxa de carbono também permanece suspensa até ao final de agosto.