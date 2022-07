O sobe e desce dos combustíveis. Gasóleo mais barato e gasolina mais cara

Dependendo do tipo de combustível, pode valer a pena regressar mais cedo da praia e passar ainda este domingo pela bomba. O preço da gasolina simples 95 deverá interromper um ciclo de sete semanas consecutivas de descidas.

Fonte do mercado aponta para um agravamento médio de 1 cêntimo por litro.

Já no gasóleo, o combustível mais consumido no país, as notícias são melhores. É esperada mais uma descida, depois de cinco semanas a corrigir, agora de três cêntimos por litro.

No entanto, o preço final na bomba depende de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Na última semana de julho, o litro do gasóleo simples foi vendido a uma média de 1,85 euros e o da gasolina 95 simples a 1,91 euros, segundo o site da Direção-Geral de Energia e Geologia.

Preço dos combustíveis acima da média europeia

Entre abril e junho, os preços médios de venda da gasolina e do gasóleo em Portugal ficaram acima da média comunitária, segundo dados da União Europeia a 27, divulgados esta sexta-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

No segundo trimestre os portugueses pagaram em média mais 16,1 cêntimos por litro na gasolina. Os impostos não justificam tudo, porque antes da tributação o preço médio já era superior, em 10 cêntimos por litro.

Entre os oito países analisados em maior detalhe - Itália, Espanha, Portugal, Grécia, Bélgica, França, Alemanha e Holanda - "Itália apresentou o preço médio de venda mais baixo, cerca de 14 cent/l inferior ao preço médio praticado em Portugal. Desconsiderando o efeito fiscal, o preço médio deste combustível no mercado nacional foi superior em cerca de 6,9 cent/l aos valores praticados em Itália", diz a ERSE.

O Regulador conclui que "a carga fiscal aplicada em Portugal (44%) contribuiu para a menor competitividade dos preços no contexto da Península Ibérica". O preço médio de venda (PMV) da gasolina 95 é o sétimo mais alto.

No gasóleo, o preço médio de venda em Portugal foi 4 cêntimos mais caro, face à média dos 27 no segundo trimestre. Antes de impostos também já era superior, em 3,4 cêntimos por litro.

"De entre os oito países analisados em maior detalhe, Itália apresentou o preço médio com impostos mais baixo, cerca de 4,9 cent/l inferior ao preço médio praticado em Portugal. Desconsiderando o efeito fiscal, o preço médio nacional deste combustível esteve 2,5 cent/l acima dos valores reportados em Itália", explica.

Ao nível da Península Ibérica, o preço médio é 1,6 cent/l inferior ao praticado em Espanha, antes de impostos. No entanto, “o peso fiscal em Portugal (38%) foi ligeiramente superior ao espanhol (37%), o que justificou a prática de PMV semelhantes", segundo a ERSE.

No gasóleo o PMV nacional é o 12.º mais alto.

Já o GPL Auto é mais barato em Portugal do que no resto da Europa, antes de impostos. Depois de impostos fica 4,6 cêntimos por litro acima do preço médio.