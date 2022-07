De onde vêm os lucros extraordinários na banca e nas energéticas?

À margem da crise, banca e energéticas somam lucro. Seja pela inflação, pela subida do custo da energia, pela dificuldade em adquirir matérias-primas ou até pela seca, muitas empresas e setores têm saltado de crise em crise. Mas na sombra de muitos, há quem prospere. A banca anunciou esta semana os resultados da primeira metade do ano, que confirmam a recuperação da pandemia. As principais instituições lucraram mais de mil milhões de euros, o que representa um aumento de 75%, face ao período homólogo. As maiores empresas de energia também mantém os lucros, mas aqui há nuances. Enquanto a Galp registou um aumento dos lucros de 153% no primeiro semestre, para 420 milhões, a EDP fechou a primeira metade do ano com um encaixe de 306 milhões, menos 11% que em igual período do ano passado. De onde vêm os milhões arrecadados pela banca? Os lucros do primeiro semestre não são todos explicados da mesma forma, mas há indicadores transversais a todas as instituições: o crédito está a aumentar, assim como os depósitos e as comissões, enquanto o malparado desce e chega mesmo a atingir mínimos históricos em vários bancos. Ainda assim, no BPI, metade dos lucros de 201 milhões chegaram de Angola. No BCP (74,5M) e no Santander Totta (241M) os números de 2022 beneficiaram da conclusão da reestruturação, encargos que ainda entraram nas contas de 2021 mas já não passaram para este ano. Destaque ainda para a CGD, que apresentou o maior bolo. Fechou o primeiro semestre com lucros de 486 milhões, parte explicados pela recuperação de crédito malparado e provisões. Com base nestes resultados, o banco público admite pagar quase 200 milhões ao Estado em dividendos. Falta ainda conhecer as contas do resto do ano.

Onde ganham e perdem as energéticas? A escalada do preço do petróleo tem alimentado os lucros da Galp, é o que mostram os resultados do primeiro semestre. Impulsionou o negócio da extração, melhorou o negócio da refinação e está a impulsionar as vendas nas bombas e até as renováveis. A empresa admite “condições de mercado favoráveis”, desde a subida da cotação do barril no mercado internacional, até à guerra na Ucrânia. Chegou ao final de junho com lucros de 420 milhões, face ao primeiro semestre do ano passado. Antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, os lucros disparam 97%. Já a EDP conta uma história diferente. Fechou o primeiro semestre com um recuo de 11% nos lucros, face ao período homólogo, sobretudo devido à seca que assola o país. Ou seja, a produção hídrica penalizou os resultados nacionais, com um prejuízo de mais de 100 milhões de euros. Isto num período de crescimento da empresa no Brasil e das renováveis no grupo, a nível global.