Lucros da CGD sobem 65%, para 486 milhões de euros

Os lucros da Caixa Geral de Depósitos (CGD) subiram 65%, para 486 milhões de euros, no primeiro semestre do ano.

As contas foram anunciadas esta sexta-feira e comparam com o resultado líquido de 294 milhões, registado no período homólogo do ano passado.

Segundo o banco liderado por Paulo Macedo, o resultado foi “suportado na melhoria do custo de risco de crédito e da área internacional, que cresceu 47 milhões de euros”.

O crédito aumentou 2%, para mais de 45 mil milhões de euros. O malparado desceu 2,6%, para dois mil milhões.

Os depósitos aumentaram e já ultrapassaram os 71 mil milhões. Entre os particulares a subida é de 3,8% e entre as empresas chega aos 4,2%.

O banco estatal está ainda a encaixar mais com a operação. A margem financeira subiu 21% e as comissões estão a render mais 13%.

Destaque ainda para os chamados custos regulamentares, onde se incluem as contribuições extraordinárias do sector e os custos de supervisão e para o Fundo de Resolução.

A fatura da CGD no primeiro semestre ficou em 80,5 milhões, mais 25% do que há um ano. Há mais 19% de utilizadores da banca digital e as operações aumentaram 11% no primeiro semestre, face ao período homólogo.

Uma última nota para os dividendos. Segundo a CGD, as contas do primeiro semestre já permitem antecipar a entrega de 198 milhões ao Estado. Falta conhecer os dividendos da segunda metade do ano.