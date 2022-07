BPI com lucro de 201 milhões de euros no primeiro semestre

O BPI anunciou lucro de 201 milhões de euros. É uma subida de 9%, face ao período homólogo, ajudada pelas operações de Angola e Moçambique.

Segundo as contas apresentadas esta sexta feira, a actividade doméstica subiu um milhão, para 85 milhões de euros, até junho deste ano. As contas acabaram penalizadas pela venda de uma carteira de malparado e com reformas e rescisões.



O banco viu a margem financeira aumentar 3%, enquanto as comissões subiram 11%. O crédito aumentou 8% para 28,7 mil milhões de euros, ajudado por empréstimos a particulares e a empresas. O malparado já só representa 2% dos empréstimos concedidos.

O BPI reduziu os custos com pessoal, mas aumentou a despesa geral, o investimento em software e fez obras no edifício Monumental, em Lisboa.

No final do primeiro semestre, o banco tinha menos 17 trabalhadores e menos 10 agências, do que no arranque do ano.

No entanto, vai entrar pessoal novo. Já receberam mil candidaturas para 30 novas vagas.