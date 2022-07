Lucro da EDP cai 11% no primeiro semestre

A EDP totalizou 306 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, uma descida de 11% em comparação com os primeiros seis meses do ano passado, foi comunicado estas quinta-feira ao mercado.

“O resultado líquido da EDP no primeiro semestre de 2022 apresentou uma queda de 11% em termos homólogos para os 306 milhões de euros”, lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Para estes resultados contribuiu o desempenho das renováveis e das redes de eletricidade no Brasil.

Contudo, o resultado líquido da empresa foi penalizado pela seca em Portugal, o que levou a um prejuízo de 111 milhões de euros no país.