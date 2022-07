EUA entram em recessão técnica

Os Estados Unidos entraram em recessão técnica após uma queda da economia pelo segundo trimestre consecutivo.

O Produto Interno Bruto da maior economia do mundo contraiu 0,2% entre abril e junho e 0,9% em comparação com o mesmo período do ano passado.

São dois trimestres seguidos em queda, a definição técnica de uma recessão.



A notícia de que os EUA estão em recessão técnica é conhecida um dia depois de a Reserva-federal (Fed) ter anunciado um novo aumento das taxas de juro em 75 pontos, a quarta subida este ano.

As taxas de referência vão agora situar-se entre 2,25% e 2,50%.