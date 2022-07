BCP com lucro de 74,5 milhões no primeiro semestre

O Millennium BCP multiplicou os lucros por seis no primeiro semestre, para 74,5 milhões de euros, segundo os resultados divulgados esta quarta-feira.



O lucro nos primeiros seis meses do ano deram um salto, em comparação com os 12,3 milhões registados no mesmo período de 2021. Ainda assim, a instituição continua a ser penalizada pelo banco na Polónia.

A margem financeira, a diferença entre os juros que entram com os créditos e os juros pagos pelos depósitos, subiu 28,6%, para quase mil milhões de euros.

As comissões subiram 10% e renderam ao banco quase 390 milhões. Enquanto isso, os custos desceram 12,5%.

O crédito aumentou 2%, mas o BCP tem agora menos ativos problemáticos, representam 4,3% dos empréstimos (antes estava nos 5,2%).

Há também mais dinheiro depositado, sobretudo em Portugal, onde já chega aos 67 mil milhões.

Em Portugal, os resultados líquidos do Millennium subiram 63,1%, face ao primeiro semestre de 2021, para mais de 170 milhões. No grupo, ficaram por 74,5 milhões de euros.

Ainda assim, a instituição financeira polaca melhorou o contributo negativo para o resultado global, na terça-feira o Bank Millennium anunciou prejuízos de 56 milhões de euros, entre janeiro e junho.