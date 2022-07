​Portugal terá “aplicação parcial” do novo acordo de gás da UE

O ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, revela que "Portugal vai ter uma aplicação parcial" do novo acordo poupança de gás na União Europeia e não um corte de 15%. O anúncio foi feito em Bruxelas, depois do conselho extraordinário de ministros da Energia da UE.

Portugal foi considerado um país com fracas interligações energéticas ao resto da Europa e, por isso, poderá "ver a sua meta reduzida em oito pontos percentuais", esclareceu o ministro responsável pela pasta da energia.

O novo acordo prevê uma dupla dimensão: na primeira o corte de 15% do consumo de gás é voluntário e na segunda essa poupança é obrigatória, sendo que neste cenário Portugal é abrangido por exceções e terá de cortar um máximo de 7%.

“Este regulamento permitiu, da forma como foi aprovado, compreender as múltiplas realidades europeias, neste sinal fundamental de unidade e de solidariedade que a Europa dá, mostrando uma frente unida contra a chantagem que está a ser desenvolvida pela Rússia”, disse o governante.