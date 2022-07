Lucro da Jerónimo Martins sobe 40%

A Jerónimo Martins registou lucros líquidos de 261 milhões de euros no primeiro semestre, um crescimento de 40,3% face ao período homólogo, informou hoje, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No mesmo período, as vendas da dona do Pingo Doce foram de 11,9 mil milhões de euros, mais 20% do que o registado no primeiro semestre de 2021, adiantou.

Por sua vez, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) do grupo aumentou, entre janeiro e junho, 19,1%, atingindo os 851 milhões de euros.

A Jerónimo Martins garantiu que o “esforço” de contenção dos preços de venda será mantido, apesar do impacto da inflação nas margens do grupo.



O grupo de distribuição destaca o impacto das pressões inflacionistas, mas garante: “o esforço de contenção dos preços de venda será mantido, num contexto em que a inflação ao nível dos custos aumentará a pressão sobre as margens percentuais das nossas insígnias”.