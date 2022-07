​FMI revê crescimento mundial em baixa e admite estagnação na zona euro

O Fundo Monetário Internacional (FMI) está mais pessimista. As estimativas de crescimento caíram agora para 3,2%, são menos quatro décimas do que em abril, e podem ser feitas novas revisões.



A inflação deverá subir 6,6%, nas economias avançadas. Além do aumento dos preços, medidas como cortes no abastecimento do gás russo podem voltar a baixar o crescimento mundial.

O “World Economic Outlook”, divulgado esta terça-feira, justifica a revisão em baixa com a contração do produto global no segundo trimestre deste ano. É o primeiro recuo desde 2020, o início da pandemia.

Parte é explicada por recuos nas economias da China e da Rússia, devido ainda à pandemia, dificuldades de financiamento e efeitos de contágio da guerra na Ucrânia.

Os Estados Unidos também influenciaram este resultado, com a descida do consumo empurrada pelo aumento da inflação. Um cenário que se repete na Europa.

O FMI admite ainda que as regras orçamentais não evitaram o aumento da dívida pública, mas devem existir, porque dão credibilidade aos Estados.