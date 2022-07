Galp apresenta lucros de 420 milhões de euros

A Galp Energia fechou o primeiro semestre de 2022 com 420 milhões de euros de lucro, um valor que compara com os 166 milhões registados no período homólogo de 2021, de acordo com as contas enviadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta segunda-feira.

A petrolífera justifica o resultado líquido com o aumento dos preços do petróleo e o negócio da refinação, considerando que as margens cresceram para 22,3 dólares por barril. Por outro lado, numa base ajustada, o lucro foi de 265 milhões de euros, enquanto, numa base contabilística (IFRS), o resultado líquido foi de 713 milhões de euros até junho.

A Galp descreve uma performance operacional "robusta", com a empresa "a capturar com sucesso condições de mercado favoráveis".

Os lucros antes de juros, depreciações e amortizações (EBITDA) dispararam 97%, para 2.114 milhões de euros, entre janeiro e junho.

Os dados da empresa evidenciam que a melhoria da rentabilidade do negócio se deveu ao negócio da exploração e produção de petróleo e gás (upstream), que gerou um volume de vendas de 1.680 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano (mais 86%).

A área industrial e de gestão de energia, a que inclui refinação) teve vendas de 285 milhões de euros, enquanto o negócio comercial contribuiu com 153 milhões de euros.

A área das energias renováveis observou um volume de negócio negativo em cinco milhões de euros.

A rápida recuperação da procura após confinamentos na pandemia e um aumento dos preços da energia impulsionado pela invasão russa da Ucrânia impulsionaram os lucros das companhias petrolíferas em todo o mundo.