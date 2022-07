​Incêndios florestais. "Pequenos produtores são sempre esquecidos"

O responsável pede ao Governo que seja “mais sensível”, porque os incêndios afetaram “muitos dos produtores florestais que viviam praticamente da produção florestal, nomeadamente do eucalipto e do pinheiro”.

Depois do recente incêndio em Ansião, no distrito de Leiria, o presidente da associação admite serem necessários apoios e, para isso, o Estado tem de ser mais sensível e intervir.

À Renascença , Artur Ramalho, presidente da Associação Florestal do Concelho de Ansião, diz que embora ainda não estejam contabilizados, são muitas as perdas que se fazem sentir, desde terrenos, a anexos e até animais.

“Espero que as instituições públicas e o Estado português contribuam. Não sei se alguma vez isso virá, agora com o dinheiro que veio lá de Bruxelas pode ser que sobre alguma coisinha aqui para os pequenos agricultores do nosso concelho, o que não tem acontecido”, lamenta o presidente da Associação de Produtores Florestais de Pombal.

“Somos cada vez menos em Murça”

O incêndio no concelho de Murça foi um dos que mais preocupação deu aos operacionais e às autoridades.. Ardeu praticamente tudo o que era floresta e mato, diz à Renascença Francisco Vilela, presidente da Cooperativa Agrícola de Murça.

"Os maiores estragos acabam por ser na parte florestal e no mato. Aquilo que não ardeu, pelo menos em grande parte do concelho, era o que estava cultivado. Claro que a maior parte dos agricultores ficou com um prejuízo vasto, especialmente souto e olival, porque a intensidade das chamas era grande e as primeiras linhas de cultura sofreram imenso."

Cada vez são menos os agricultores e produtores florestais. Sem apoios que combatam estes grandes prejuízos, fica cada vez mais difícil prosseguir a atividade, alerta o presidente da Cooperativa Agrícola de Murça.

"A maior parte dos agricultores não têm seguros que consigam suportar as perdas de produção. Não acredito que por aí consigam mitigar os prejuízos, que são muitos, para além disso muitos deles acabam por ser pequenos produtores florestais e que ficaram com parcelas de pinhais completamente destruídas.”

Os produtores de Murça são “resilientes”, mas o grande incêndio da última semana foi um duro golpe. Talvez demasiado para alguns.

“Eu gostava de acreditar, até porque as pessoas que estão localizadas e residentes em Murça, e que são olivicultores ou agricultores, são mesmo resilientes, mas se não tiverem apoio quando acontece estas catástrofes, torna ainda mais difícil manterem-se por cá, cada vez somos menos", constata Francisco Vilela.