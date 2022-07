Vitor Constâncio avisa que Portugal pode entrar em recessão em 2023

Portugal pode entrar em recessão já no próximo ano em consequência de o Banco Central Europeu ter aumentado as taxas de juro em 50 pontos base.

O aviso é deixado por Vítor Constâncio. O antigo governador do Banco de Portugal e antigo vice-presidente do Banco Central Europeu fala na necessidade de haver limites para aumentar as taxas de juro, sob pena de várias economias podem ficar em risco.

“Eu penso que as condições para os aumentos das taxas de juro que o BCE possa fazer não deveriam ir muito além de 1,5%. Mas é evidente que há um risco, mesmo sem os aumentos das taxas de juro, de haver uma recessão no próximo ano””, diz Vitor Constâncio.

Nesta entrevista à RTP, o antigo governador do Banco de Portugal lembra que “qualquer variação nas taxas de juro leva tempo a produzir efeito na economia”.

O Banco Central Europeu vai aumentar em 0,5 pontos (50 pontos base) as suas três taxas de juro diretoras. Em comunicado, o BCE justifica esta subida para estar “em consonância com o seu forte compromisso de cumprimento do seu mandato de manutenção da estabilidade de preços”