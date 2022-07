Produção de cereais em Portugal em 2020/2021 foi uma das baixas dos últimos 35 anos

A produção de cereais no ano agrícola 2020/2021 foi uma das mais baixas dos últimos 35 anos, em reflexo da redução quase generalizada em todas as espécies, agravando o grau de autoprovisionamento, segundo estatísticas do INE.

A produção de cereais de outono/inverno naquele ano, de 189,2 mil toneladas, foi apenas superior às campanhas de 2005, 2011 e 2012, segundo as estatísticas agrícolas do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgadas esta sexta-feira, que assinala aumentos na produção de cereais de primavera/verão de 10,3% no milho e 32,5% no arroz.

Em 2021, destaca, o défice da balança comercial dos produtos agrícolas e agroalimentares totalizou 3.845,9 milhões de euros, traduzindo um agravamento de 401,6 milhões de euros face ao ano anterior, que o INE atribui principalmente à evolução dos cereais (aumento do défice em 154,6 milhões de euros).

O grau de autoaprovisionamento dos cereais (exceto arroz) ficou-se pelos 19,4%, refletindo os decréscimos verificados na produção de grão (-8,1%) e nas exportações (-4,5%), uma vez que as importações se mantiveram ao mesmo nível da campanha anterior.

"A diminuição na produção e nas exportações e a manutenção nas importações, agravaram ainda mais o grau de autoaprovisionamento dos cereais (exceto arroz)."

Os dados do instituto registam aumentos do índice de preços de produção dos bens agrícolas (+5,6%), do índice de preços dos bens e serviços de consumo corrente na agricultura (+14,2%) e do índice de preços dos bens e serviços de investimento da atividade agrícola (+3,2%).

Quanto ao comércio internacional, indicam que o défice da balança comercial dos “Produtos agrícolas e agroalimentares (exceto bebidas)” totalizou 3.845,9 milhões de euros em 2021, um agravamento de 401,6 milhões de euros face ao ano anterior.