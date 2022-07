Preços dos combustíveis voltam a descer na próxima semana

Abastecer o carro a partir de segunda-feira vai ficar mais barato. O preço dos combustíveis vai voltar a descer na próxima semana.

As previsões apontam para uma redução de quatro cêntimos por litro tanto para o gasóleo como para a gasolina.

A descida, a confirmar-se, será a sétima consecutiva na gasolina e a quarta no caso do gasóleo.

Na base desta descida está a desvalorização da cotação do Brent (petróleo produzido no Mar do Norte, na Europa, e negociado em Londres). O barril custa atualmente menos de cem euros.

Ainda assim, o preço final na bomba depende de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.