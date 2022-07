Prestação da casa vai ficar mais cara. BCE discute subida das taxas de juro

O Banco Central Europeu (BCE) vai discutir esta quinta-feira, se sobe as taxas de juro em 25 ou 50 pontos base. A confirmar-se, será a primeira subida dos juros em mais de uma década e visa combater a escalada da inflação.

Em junho, o BCE indicou que tencionava subir as taxas de juro em 25 pontos base na sua próxima reunião, mas depois disso alguns membros do Conselho da instituição mostraram-se a favor de uma subida mais agressiva, da ordem dos 50 pontos base.

De acordo com a Reuters, o conselho de governadores vai centrar também as discussões em torno de um acordo para ajudar os países endividados, como Itália, nos mercados obrigacionistas, se cumprirem as regras da Comissão Europeia sobre reformas e disciplina orçamental.

A subida das taxas de juro significará mais um agravamento nas prestações a pagar pelos empréstimos e pode não ficar por aqui porque o mais provável é que no futuro os juros possam continuam a subir.

Aumentando as chamadas taxas diretoras do BCE, aumenta a chamada Euribor, que é a taxa de juro média que os bancos cobram sobre o dinheiro que emprestam, mas que também é usada para calcular os juros que são pagos pelos depósitos, o que significa que quem tem dívidas vai pagar mais, mas quem tem poupanças, vai receber mais juros.

A inflação na Zona Euro acelerou para os 8,6% em junho, o valor mais elevado em duas décadas. A escalada dos preços tem levado alguns governadores a defenderem um aperto monetário mais agressivo da parte do BCE.

O objetivo do Banco Central Europeu é de fazer descer a médio prazo a inflação para a casa dos 2%, deixando, por isso, antever um longo caminho a percorrer em termos de taxas de juro.