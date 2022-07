Juros da dívida. BCE aprova novo instrumento de proteção

"Em relação ao IPT é um instrumento que nos ajudará a cumprir o nosso mandato em termos de estabilidade de preços, trazendo a inflação, a médio prazo, de volta para os 2%. Ao abrigo do IPT, todos os membros da zona euro, em princípio, são ilegíveis" e pode ativar o mecanismo em caso de necessidade, anunciou a presidente do BCE, Christina Lagarde, em conferência de imprensa.

Os Estados-membros podem aceder ao IPT, apresentando um pedido que terá depois de receber luz verde do conselho executivo do BCE.

"Se e quando o IPT precisar de ser ativado, os conselho executivo irá realizar uma avaliação global nos países em causa e a decisão que levará à compra por parte do IPT será total responsabilidade do conselho executivo", salientou Lagarde.

As condições de acesso ao novo IPT ainda serão detalhadas pelo Banco Central Europeu, mas destinam-se a países mais expostas às variações da dívida, como Portugal, Grécia ou Irlanda, entre outros.

O Banco Central Europeu refere que "o IPT será uma adição ao conjunto de instrumentos do Conselho do BCE e pode ser ativado a fim de contrariar dinâmicas de mercado desordenadas, injustificadas e passíveis de representar uma ameaça grave para a transmissão da política monetária na área do euro".

Além do novo instrumento de proteção, a instituição liderada por Christine Lagarde anunciou esta quinta-feira uma subida das taxas de juro de 0,50%, pela primeira vez em 11 anos.

O objetivo destas medidas é travar a escalada da taxa de inflação, que as autoridades europeias já admitiriam que será mais duradoura do que o inicialmente previsto.

O objetivo do BCE é estabilizar a taxa de inflação nos 2% a médio prazo. Em cima da mesa estão novas subidas das taxas de juro nos próximos meses.