Inscritos nos centros de emprego com "valor mais baixo de sempre"

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego recuou 4,7% em junho face a maio e diminuiu 25,3% relativamente a junho do ano passado, para 282.453, informou hoje o IEFP. O Governo diz que é o "valor mais baixa de sempre".

Segundo dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em junho havia menos 13.941 desempregados inscritos do que no mês anterior e menos 95.419 do que em junho de 2021.

Comparando com junho de 2019, antes da pandemia da covid-19, o número de desempregados diminuiu 5,3% (menos 15.738 pessoas).

De acordo com um comunicado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, "em junho, o desemprego atingiu o valor mais baixo de sempre".

No mês passado o desemprego jovem (pessoas com menos de 25 anos) registou uma queda de 6,3% ( menos 1.882 jovens) e uma diminuição de 32,2% (menos 13.188 jovens) face ao período homólogo.

Entre maio e junho, o desemprego registado diminuiu em todas as regiões do país.

Em termos homólogos também se verificaram descidas em todo o país, com destaque para a redução de 51,2% na região do Algarve (menos 10.248 pessoas).

Segundo o IEFP, registaram-se descidas em todos os grandes setores de atividades.

O desemprego oriundo do alojamento, restauração e similares diminuiu 7,3% (menos 1.676 pessoas) entre maio e junho, setor que registou uma descida de 40,5% em termos homólogos (menos 14.607 pessoas).

Em junho, havia 137.561 desempregados de longa duração, tendo-se registado uma diminuição de 5,5% entre maio e junho de 2022 (menos 8.081 pessoas) e uma redução de 22,8% relativamente a junho de 2021 (menos 40.664 pessoas).