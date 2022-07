Iberdrola anuncia 1.500 milhões de investimento em Portugal

A espanhola Iberdrola anunciou hoje, em Ribeira de Pena, mais 1.500 milhões de investimento em Portugal em parques eólicos, centrais fotovoltaicas e hidrogénio verde, este último classificado da "maior importância" pelo primeiro-ministro.

"Nós próximos anos podemos até duplicar os investimentos feitos nesta gigabateria atingindo até 3.000 milhões de euros de investimento em Portugal", afirmou Ignacio Galán, presidente da Iberdrola.

Realizou-se hoje, dentro do túnel de Gouvães, em Ribeira de Pena, distrito de Vila Real, a cerimónia de inauguração do Sistema Eletroprodutor do Tâmega (STE), a chamada gigabateria do Tâmega que contempla três centrais hidroelétricas e três barragens -- Alto Tâmega, Daivões e Gouvães -- que representaram um investimento de 1.500 milhões de euros.

Ignacio Galán disse que os novos projetos da hidroelétrica espanhola estão relacionados com parque eólicos, centrais solares, no Tâmega e em outras regiões do país, com 3.000 megawatts (MW).

"Além disso já temos terrenos para a produção e exportação de produtos industriais verdes a partir de hidrogénio verde", adiantou.

E esta é, para o primeiro-ministro, António Costa, uma boa notícia para o país.

"Aquilo que aqui anunciou o presidente da Iberdrola é da maior importância. É que com a energia renovável nós podemos produzir hidrogénio verde a mais baixo custo e com o hidrogénio verde a mais baixo custo nós podemos produzir também outras produções que se tornam verdes porque vão ser produzidas com base no hidrogénio verde", afirmou o chefe do Governo que, nesta inauguração, esteve acompanhado do ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro.

E, referindo-se ao presidente da Iberdrola, continuou: "não quis revelar tudo e eu vou respeitar o segredo, mas são grandes notícias para o nosso país".

Portugal vai ter, frisou, "não só mais energia renovável, mais hidrogénio verde, mais produção de produtos industriais da maior importância também produzidos com base numa energia verde", consideranndo que "Portugal tem condições ótimas para ser um grande produtor de hidrogénio verde".

O SET é considerado um dos maiores projetos hidroelétricos na Europa, nos últimos 25 anos, representando um investimento total de 1.500 milhões de euros e tendo mobilizando, durante a construção, muitas empresas e trabalhadores.

O empreendimento representa mais de 50% do objetivo do Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico (PNBEPH). .

Com uma capacidade de 1.158 megawatts (MW), o Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET) é capaz de armazenar 40 milhões de quilowatts (KWh), o equivalente à energia consumida por 11 milhões de pessoas durante 24 horas nas suas casas, tornando-se um dos maiores sistemas de armazenamento de energia da Europa.

O complexo agrega três centrais hidroelétricas e três barragens. Em Daivões e Gouvães o projeto está concluído e, no Alto Tâmega, deverá estar concluído daqui a dois anos.