​Novo Banco. TdC alerta para risco de nova injeção até 1,6 mil milhões

Uma auditoria do Tribunal de Contas (TdC) à gestão do Novo Banco, pedida pelo Parlamento, revela que “subsiste o risco de acionamento do mecanismo de capital adicional (capital backstop) até 1,6 mil milhões de euros, previsto nos compromissos assumidos pelo Estado Português para assegurar a viabilidade do Novo Banco”.



Em maio do ano passado, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, afastava mais dinheiro por via do mecanismo e dizia que “a melhor estimativa da chamada do backstop é zero”.

O objetivo foi avaliar a gestão, segundo o relatório, “incapaz de gerar níveis de capital adequados à cobertura dos riscos”, pode ler-se.

Dizem os juízes do TdC que subsiste o risco do período de reestruturação se prolongar para além da data prevista (dezembro de 2021) o que de resto já está a acontecer.

“O Novo Banco não atingiu os níveis de rendibilidade estabelecidos para o efeito e a Comissão Europeia ainda não se pronunciou sobre o fim desse período”, refere o relatório.

A auditoria detetou ainda “práticas que, sendo evitáveis pela gestão do Novo Banco, oneraram o financiamento público”.