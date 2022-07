Euro igual ao dólar pela primeira vez em 20 anos

A perda de valor da moeda única europeia levou-a esta terça-feira a estacionar num valor igual ao do dólar norte-americano. É a primeira vez que o euro e o dólar valem o mesmo desde 2002.

Ao longo do último ano, e face aos receios de uma recessão acentuada na Zona Euro, foi sendo registada uma tendência de perda de valor do euro face ao dólar, mas esta é a primeira vez que as duas divisas se encontram em paridade em mais de 20 anos.



Esta manhã, por breves momentos, a moeda única europeia chegou mesmo a valer menos que o dólar norte-americano. Ainda em fevereiro, o euro valia mais de 1,15 dólares dos EUA.

Os analistas apontam incerteza na Zona Euro face ao plano do Banco Central Europeu (BCE) de aumentar as taxas de referência de juro para controlar a inflação, inicialmente em 0,25 pontos percentuais base em julho e subindo para 0,5 em setembro.

"Não parece haver muito apoio para o euro neste momento. [Esta desvalorização do euro face ao dólar] não está apenas relacionada com o aumento dos preços do gás [na sequência da guerra na Ucrânia], parece não haver consenso no BCE sobre até que ponto vão subir as taxas", diz à Reuters a economista Sarah Hewin, ao passo que "a expectativa é que [a Reserva Federal norte-americana] o faça em 0,75 pontos este mês e o objetivo parece ser atingir taxas neutras o mais rápido possível."