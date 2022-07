Abastecer o depósito vai custar menos dinheiro

Os combustíveis vão baixar de preço a partir desta segunda-feira, acompanhando a queda no barril de petróleo

De acordo com as previsões, o gasóleo deve ficar mais barato seis cêntimos e meio. Já a gasolina deve descer sete cêntimos, tratando-se da maior queda desde o início de maio.

A confirmarem-se estes valores, o litro de gasóleo simples deverá custar 1,928 euros, enquanto o litro de gasolina simples 95 custará 2,014 euros, de acordo com os valores médios praticados nas bombas.

Um depósito de 60 litros de gasolina simples 95 vai ficar agora 4,2 euros mais barato do que na última semana, no caso do gasóleo vai significar um desconto de 3,6 euros.

A confirmação dos novos preços terá, no entanto, que ser feita pelos condutores uma vez que as alterações de preços nos diferentes postos de abastecimento não são uniformes.

Recorde-se que o Governo decidiu prolongar por dois meses o desconto no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13%. Assim, em julho e agosto vai manter-se nos atuais valores a redução do ISP, equivalente à receita adicional de IVA decorrente de subidas de preços dos combustíveis. O Governo também optou por suspender, por mais dois meses, a atualização da taxa de carbono.