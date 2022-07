Emirates vai aumentar voos para Lisboa. Ligação ao Porto só será retomada em 2024

"Têm sido dez anos de muito trabalho e sucesso”, foi assim que o delegado da Emirates em Portugal resumiu o resultado da presença da companhia aérea do Dubai em Portugal.



Numa cerimónia que decorreu esta manhã no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, David Quito revelou que neste período a companhia de aviação transportou mais de 2,2 milhões de passageiros, entre os quais muitos portugueses. “O Dubai passou a ser um destino, mas também uma ponte para 130 destinos, entre os quais a China, Japão, Indonésia ou Maldivas, David Quito frisou que, por outro lado, também trouxeram turistas e negócios para Portugal. E elogiou a parceria com o Turismo de Portugal e a ANA.

Elogios devolvidos pelo Diretor comercial da empresa gestora dos aeroportos portugueses, Francisco Pita, que sublinhou a forma como a Emirates reabriu as operações, depois da pandemia. “Foi fundamental para a retoma do tráfego noAaeroporto de Lisboa. Hoje estamos com valores muito próximos de 2019”.

Também Filipe Silva, administrador do Turismo de Portugal, frisou o papel da companhia aérea do Dubai na captação de novos mercados turísticos longínquos, nomeadamente da Ásia-Pacífico, ao longo de todo o ano, para todo o território e com elevado poder de compra, ”o que é muito importante”.

O responsável do Turismo de Portugal manifestou o desejo de que a rota do Dubai para o Porto, entretanto suspensa por força da pandemia, seja retomada em breve.

Mas aos jornalistas David Quito explicou que tal não deverá acontecer antes de 2024. Previsto para 1 de agosto está o aumento de frequências entre Lisboa e o Dubai: passa de 1 voo diário para 11/semana. Em novembro, por altura do Campeonato Mundial de Futebol do Qatar, deverá subir para duas ligações diárias.

Ainda assim, o delegado da Emirates em Portugal alerta que tudo depende da abertura de mercados que antes da pandemia tinham muito impacto nas rotas para Lisboa.

“China, Japão, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia não estão abertos. Enquanto não reabrirem e as rotas não se traduzirem em volume de passageiros, preferimos uma forma de trabalho mais sustentável, dar passos mais pequenos, sem cair na tentação de reabrir rotas que possam não ter a procura que desejamos. O ideal é voltar a ter procura que justifique dois voos diários pra Lisboa e um para o Porto”, diz David Quito.

Em 2019 a Emirates transportou mais de 400 mil passageiros nas rotas entre o Dubai e Portugal.

Emirates volta a recrutar em Portugal

Em fevereiro a companhia aérea fez uma operação de recrutamento em Portugal e ao contrário de outras companhias, não se queixa da falta de candidatos nem de dificuldades em contratar. Para setembro planeia nova iniciativa.

David Quito afirma não conhecer os números do recrutamento de fevereiro e sublinha que não há metas. “Queremos as pessoas certas, com as qualificações certas”. Atualmente a companhia tem 400 portugueses em diversas funções na base no Dubai, uma pequena parcela dos 80 mil que trabalham na Emirates em todo o mundo.

Situação no aeroporto de Lisboa é reflexo do crescimento do turismo

O representante da Emirates não subscreve de modo algum a ideia de que o Aeroporto Humberto Delgado é o pior do mundo, como divulgou um site alemão.

Pelo contrário, frisa que a companhia não tem sentido qualquer constrangimentos na sua operação para Lisboa, que decorre com toda a normalidade.

“Não temos razões de queixa, temos desafios. O aeroporto é o reflexo do que aconteceu em Portugal nos últimos anos com o crescimento do turismo desde 2018. Um aeroporto não se multiplica rapidamente e temos estado a trabalhar com o nosso parceiro para melhorar as condições e a ANA tem estado a investir. Além disso, também há um plano de contingência para o verão”.

No entanto, David Quito não esconde que “um novo aeroporto em Lisboa acaba por ajudar todos: o país, o destino, os passageiros e as companhias aéreas, até em frequências e horários”.

“Portugal tem todas as condições: há interesse e procura. É preciso pensar a longo prazo e planear um novo aeroporto com mais capacidade e que se adapte a esta procura crescente”.

E garante que a Emirates quer e vai continuar a voar mais para Portugal. “Temos que trabalhar com os nossos parceiros para proporcionar uma boa experiência aos nossos passageiros”.

A cerimónia que assinalou o 10º aniversário da Emirates em portugal decorreu no esta manhã no Aeroporto de Lisboa. Longe da confusão dos últimos dias, apesar de se registarem algumas filas para o check-in,, o movimento era normal para um sábado de manhã, com muita gente a viajar em período de férias. No site da ANA Aeroportos de Portugal a previsão é que hoje sejam cancelados 32 voos: 19 nas chegadas e 13 nas partidas. A maior parte são da TAP mas a Iberia e a British Airways também têm ligações canceladas..