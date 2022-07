António Costa Silva: Governo não tem intervenção nas decisões do Banco de Fomento

O ministro da Economia assegurou esta quinta-feira, no Parlamento, que o Governo não tem intervenção nas decisões do Banco de Fomento, após ser questionado sobre o apoio à Pluris do empresário Mário Ferreira.

"Não há nenhuma intervenção do Governo. O Banco de Fomento é autónomo e nós zelamos por isso", afirmou António Costa Silva, em resposta aos deputados, numa sessão plenária.

Na sexta-feira, o Banco Português de Fomento (BPF) anunciou que tinha aprovado as candidaturas de 12 empresas, entre as quais a Pluris Invesments, do empresário Mário Ferreira, ao Programa de Recapitalização Estratégica do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) no valor de quase 77 milhões de euros.

Questionado sobre esta matéria, o ministro da Economia lembrou que as decisões do BPF são validadas pelo comité de investimentos, que responde a "critérios transparentes".

Assim, vincou que a função do executivo é criar condições para que o BPF possa funcionar.

Num comunicado divulgado, o BPF esclareceu que os programas regem-se "por critérios objetivos", aprovados pela Comissão Europeia, e que a avaliação das candidaturas "aumenta de exigência quanto maior for o montante".

De acordo com a mesma nota, as candidaturas acima de dois milhões de euros são sujeitas a avaliação pela Comissão Técnica de Investimento e acima de 10 milhões de euros, as empresas "terão que ser objeto de uma aferição de sustentabilidade".