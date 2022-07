Zona Euro. Inflação com novo máximo de 8,6% em junho

A taxa de inflação homóloga avançou em junho para 8,6% na zona euro, face aos 8,1% de maio e aos 1,9% de junho de 2021, estimou esta sexta-feira o Eurostat. Segundo uma estimativa rápida do serviço de estatísticas da União Europeia (UE), a subida da inflação - medida pelo índice harmonizado de preços ao consumidor - continua a ser impulsionada pelo aumento homólogo dos preços do setor da energia (41,9%, face a 39,1% de maio), seguindo-se o da alimentação, álcool e tabaco (8,9%, que compara com 7,5% de maio), bens industriais não energéticos (4,3%, face a 4,2%) e dos serviços (3,4%, abaixo dos 3,5% de maio). A taxa de inflação na zona euro e na UE tem vindo a acelerar desde junho de 2021, puxada pela subida dos preços da energia, e a atingir valores recorde desde novembro.