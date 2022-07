Gasóleo desce cerca de oito cêntimos na próxima semana

O preço dos combustíveis vai registar uma descida na próxima semana, segundo fontes do setor.



A gasolina vai descer três cêntimos por litro a partir de segunda-feira.

Depois de várias semanas a subir, o preço do gasóleo deverá registar uma queda de oito cêntimos.

O preço médio do gasóleo simples em Portugal é de 2.062 euros e o da gasolina 95 está nos 2,101 euros, indica a Direção-Geral de Energia e Geologia.

O Governo anunciou esta sexta-feira que o desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para os 13% vai manter-se nos meses de julho e agosto.



Em comunicado, o Ministério das Finanças refere que o Governo renovou as medidas de mitigação do aumento do preço dos combustíveis para os meses de julho e agosto, através de uma redução nos impostos e aprovou novas medidas para os setores mais afetados.