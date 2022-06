Todas as pesquisas que faz na internet passam por debaixo do mar

A segurança dos cabos de dados submarinos é cada vez mais vital para as populações porque quase todas as comunicações que fazemos passam pelo fundo dos oceanos. “98% de todas as comunicações seguem pelo mar. O que liga tudo são os cabos submarinos. Todas as pesquisas que fazemos na internet passam por estes cabos”, afirmou Steve Dawe, presidente da Associação Europeia de Cabos Submarinos.

Num painel que decorreu na Conferência dos Oceanos, na tarde de quinta-feira, e na qual se discutiu a segurança dos cabos de dados submarinos, Kaitlin Meredith, que encabeça o Programa Global de Crimes Marítimos disse que muitos países têm poucos cabos deste tipo, mas a importância dos mesmos é vital porque, se eles não existirem, ou se forem destruídos, vão ficar sem comunicações durante muito tempo”.

Por isso, segundo esta especialista, é fundamental a comunicação ao nível local para que os diversos atores possam estar mais conscientes das medidas que têm de tomar para preservar estas infraestruturas.