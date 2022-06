BCE deve subir juros "mais depressa"

Todas estas coisas afetam negativamente a economia, o crescimento económico e o nosso bem-estar. São elas que estão a causar, possivelmente, uma recessão no próximo ano, no sentido em que a economia cresça menos. O facto de os bancos centrais estarem a subir as taxas de juro é como reação à subida da inflação e para combater a inflação, não é a causa da recessão.

Eu poria as coisas de forma diferente. Durante os últimos seis a 12 meses tivemos vários choques terríveis para a capacidade produtiva da nossa economia. Tivemos um grande aumento nos custos do petróleo, tivemos a invasão da Ucrânia pela Rússia, que afeta as relações económicas de várias formas, para além da energia. Tivemos o fechar da China com uma nova vaga de covid. Temos os efeitos de alguma desglobalização e, sobretudo, da geopolítica a afetar muitas das cadeias de produção em todo o mundo.

Mas há aqui um risco duplo, com uma possibilidade de recessão, com a descida do crescimento?

Aliás, o mais eloquente nesse sentido até foi "Jay" Powell, da Reserva Federal americana, quando disse, sem deixar margem para hesitação, que o seu trabalho é trazer a inflação para os 2%. Vai fazê-lo, seja como for necessário, embora isso possa vir com dor, embora possa vir com algumas perdas de emprego.

O BCE tem de ser mais rápido a subir os juros. O aviso é do economista e professor da London School of Economics, Ricardo Reis, um dos oradores no fórum do BCE, que decorreu esta semana em Sintra.

Para além desse efeito principal, agregado, a inflação vem com efeitos redistributivos muito grandes. Uma inflação de surpresa como esta, acima de tudo beneficia os devedores contra os credores, porque o dinheiro que devo em euros vale agora menos no futuro, porque os salários são lentos a ajustar beneficia os capitalistas em relação aos trabalhadores e, sobretudo, beneficia os agentes mais sofisticados financeiramente, que têm acesso através do sistema financeiro a milhares de formas de se protegerem da inflação.

A melhor analogia tem a ver com o metro ou com outra unidade de medição. Nós podemos ter uma conversa sobre o que é eu ter um metro e 77 de altura e tu um metro e 65 ou este prédio ter dez metros de altura ou não. Imaginemos agora que um metro queria dizer diferentes coisas em termos de distância, entre hoje e o próximo ano. É isso que a inflação traz, leva a que tenhamos dificuldade em perceber o valor das coisas.

No entanto, com os anúncios que o BCE já fez, tivemos uma subida significativa das taxas de juro. As famílias já podem vê-la quando tentam aceder ao crédito à habitação ou outra forma de crédito.

Parece-me difícil aceitar termos uma taxa juro tão baixa, tendo em conta quão alta está a inflação. É preciso ver que a taxa de juro não podia estar mais baixa, está no limite do baixo que está, quando a inflação está nos 8%, parece-me demasiado baixo e eu subiria mais depressa.

Na minha opinião, está a subir demasiado lentamente. No entanto, não está completamente desadequado com o que é a incerteza dos dados e está a fazer muito mais do que fazia há dois meses atrás, quando ainda nem estava a discutir subi-las.

Claro que subir demasiado as taxas de juro, para cima do que é necessário para combater a inflação, de uma forma demasiado repentina e brusca, pode, isso sim, causar danos graves nos sistemas financeiros, assim como no bem-estar das famílias e na atividade económica, provocando a tal recessão. Mas estamos muito longe daí.

Christine Lagarde, logo no início dos trabalhos deste fórum, assinalou que o BCE fará tudo o que for necessário para garantir a inflação em torno dos 2%. Há um limite para a subida dos juros?

Da mesma forma, há choques que atingiram a economia, mas os bancos centrais têm os guarda-chuvas e as ferramentas para garantir que isso não leva a um descontrole da inflação, embora não possam fazer nada acerca de eu molhar os pés, isso o guarda chuva não vai impedir, pelas poças que há no chão.

Por isso, temos tido muitos choques, todos eles negativos, mas o Banco Central tem todas as ferramentas necessárias para manter a inflação estável. Quando a inflação sobe tanto como nos últimos meses, isto é sempre como resultado de um erro do Banco Central.

E até agora estão a agir bem? E é importante a coordenação entre os bancos centrais?

Como algumas pessoas, eu incluído, tinham dito entre setembro e janeiro deste ano: os bancos centrais falharam nessa altura, deviam ter subido as taxas de juro algures no outono do ano passado. Eu escrevi isso na altura, não fui o único. No painel do Fórum de Sintra, todos os governadores que estavam lá, com Christine Lagarde à cabeça, disseram que de facto houve erros, há nove meses atrás.

Já não é a minha visão de crítico radical de fora da instituição, são as instituições em si a reconhecerem um erro no último trimestre do ano passado. No entanto, neste momento, olhando para a Reserva Federal, é impressionante ver a forma como esse erro foi corrigido, como a política monetária foi ajustada e quão agressivamente e rapidamente ela tem subido as taxas de juro nos últimos meses.

No caso do BCE, um maior atraso, eu teria subido mais cedo e agora bastante mais depressa. Mas, pelo menos, vai na direção certa. Se tivéssemos agido há nove meses atrás, hoje não estaríamos numa situação tão difícil.

Já falou das ferramentas do BCE. Uma ferramenta que falamos menos é a ajuda aos Estados-membros no controlo das dívidas soberanas. O BCE deixou de comprar ativos, mas prometeu reinvestir nas dívidas soberanas. Os países como Portugal, que continuam numa situação delicada, têm motivos para estarem preocupados?

O Banco Central Europeu não ajuda as dívidas públicas de nenhum país. Está claramente proibido de o fazer no Tratado de Maastricht, nunca o fará.

No entanto, o BCE tem de garantir a integridade do euro e, sobretudo, quando mexe nas suas taxas de juro, tem de ver essas alterações refletidas nas taxas de juro com as quais os diferentes países se deparam.

O que aconteceu em 2010 e 2011 foi, em paralelo com a crise das dívidas soberanas, tinha as taxas de juro da dívida pública a mexer em direções opostas às do BCE, pondo em causa a capacidade do Banco Central de controlar a inflação no nosso país.

Por causa disso, o BCE tem comprado nos últimos dez anos dívida pública, de forma a estimular as baixas taxas de juro, sobretudo as de longo prazo, em países como Portugal, Itália, França e Alemanha. Ou seja, era uma tentativa de afetar mais taxas de juro.

No entanto, os problemas de dívida pública são dos países. Nós não temos uma união orçamental. O BCE não financia a dívida pública de ninguém e, a subirem as taxas de juro, é aos países, à Comissão Europeia e às diferentes instituições a quem cabe coordenar qual é a melhor forma de ação sobre isso.

Mas o BCE não cortou por completo este apoio?

O que o BCE anunciou foi que, embora tenha parado as compras líquidas no seu programa PEEP, porque já não quer baixar as taxas de juro de longo prazo, logo não se justifica voltar a comprar.

No entanto, como há grandes quantias que reinveste de obrigações e dívidas que são pagas, vai poder reinvesti-las de forma flexível, ou seja, não necessariamente em proporção de cada país, mas num mês ou outro, ocasionalmente, mais nalguns países do que noutros, se vir que há um pânico ou algum movimento nessas taxas de juro, que possam pôr em causa a transmissão da política monetária.

Na prática, que efeitos é que isso terá para as contas públicas portuguesas?

Para Portugal, o que isto quer dizer é que com a subida das taxas de juro do BCE para combater a inflação, as taxas de juro pagas na dívida pública vão subir. De notar, no entanto, que a inflação em si, ao subir, levaria a um grande aumento das taxas de juro.

O BCE está a subir as taxas de juro hoje para garantir que daqui a cinco anos nós não temos as taxas de juro que pagávamos nos anos 80 e 90, quando vivíamos com alta inflação.

É uma dor temporária, é um custo temporário em termos finanças públicas, para evitar o custo permanente. É isto que nós portugueses devíamos ter aprendido nos anos 80 e 90, já sabemos o que acontece quando o banco central não controla a inflação e como isso é muito mais custoso para a dívida pública.

No curto prazo, implica uma certa subida das taxas de juro. Tendo em conta a maturidade da dívida portuguesa, quanta dívida é que vamos ter de pedir emprestado nos próximos dois anos e que muita da nossa dívida pública que está agora a ser reembolsada foi contraída há dez anos, quando as taxas de juro eram muito mais altas, o impacto que isto vai ter no Orçamento não será muito mais do que 1% do PIB.

Portanto, não estamos a falar de um enorme choque ou desafio para o Ministério das Finanças, devia estar completamente dentro do controlo das finanças, se não estiver é por erro do Ministério, que tem de ter sempre essa flexibilidade.

Esta questão da fragmentação e da possibilidade de pânicos especulativos na dívida portuguesa, é o que o BCE está a tentar afastar com o programa PEEP.