​Turismo sustentável. “Não é suficiente” mudar a garrafa de plástico para vidro

O presidente do Turismo de Portugal considera que os gigantes do turismo ainda não estão a fazer a sua parte para tornar o setor mais amigo do ambiente.



Num evento sobre turismo, na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que decorre em Lisboa, Luis Araújo rejeita que o setor tenha de ser um dos vilões do ambiente, garantiu que Portugal está a fazer a sua parte e critica os parceiros de maior dimensão.

“Países pequenos, empresas pequenas estão a fazer muito mais do que os grandes. Vemos um grande hotel ou uma grande cadeia de hotéis que pensam que apenas porque mudaram a garrafa de água de plástico para vidro é o suficiente. Não é o suficiente, têm uma responsabilidade maior”, diz o responsável.

Nesta intervenção, Luis Araújo considerou ainda necessário “mudar a atitude de qualquer pessoa que viaja”.

“Isso é fundamental para qualquer atividade, mas sobretudo para o turismo. Estamos comprometidos com isso e se queremos um planeta melhor, temos que ter um turismo melhor, temos de estabelecer princípios e antes de mais assumir a responsabilidade”, defendeu também.

Luis Araújo participava num painel no qual também participou o ministro da Economia, António Costa e Silva. O ministro explicou a importância do setor para a economia portuguesa e garantiu estar em linha com a necessidade de uma crescente sustentabilidade.