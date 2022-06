Lagarde não acredita no regresso à baixa inflação. "Há forças que foram libertadas"

Não vamos regressar aos preços baixos, afirma a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, questionada se passada esta crise podemos contar com o regresso da economia às condições de há dez anos.

"Não acredito que regressemos ao período de baixa inflação. Há forças que foram libertadas, na sequência da pandemia e deste choque geopolítico massivo que enfrentamos atualmente, que vão mudar a paisagem em que nos movemos", declarou Christine Lagarde, no encerramento do Fórum do BCE, em Sintra.

A presidente do BCE reconheceu ainda que os modelos económicos também falham, em resposta às críticas de que o BCE pode ter subestimado a subida dos preços.

No mesmo painel, o presidente da Reserva Federal norte-americana assegurou que a economia dos Estados Unidos está robusta para lidar com a subida das taxas de juro e manter um mercado de trabalho saudável.

O governador do Banco de Inglaterra admitiu que "todas as opções estão em cima da mesa", para responder à inflação.