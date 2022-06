"Iremos tão longe quanto necessário" para estabilizar a inflação

A presidente do Banco Central Europeu (BCE) garante que a instituição poderá ir "tão longe quanto necessário" para garantir que a inflação estabiliza nos 2% no médio prazo.

"Vamos continuar este caminho de normalização e iremos tão longe quanto necessário para garantir que a inflação estabiliza na nossa meta de 2% no médio prazo", afirmou Christine Lagarde, no discurso de abertura do segundo dia do Fórum do BCE, que decorre em Sintra.

Lembrou que a inflação está "indesejavelmente elevada", devido a um "mix complexo de fatores", prevendo "que continue assim durante algum tempo".

"Este é um grande desafio para a nossa política monetária", admitiu.



"Neste contexto, temos de agir de forma determinada e sustentada", defendeu. "Mas com a opção de agir de forma decidida sobre alguma deterioração da inflação de médio prazo", sobretudo se houver sinais de as expectativas de inflação se deteriorarem, acrescentou Lagarde.

Ferramenta de combate aos spreads com salvaguardas

O próximo programa de compra de títulos do Banco Central Europeu irá controlar um aumento desordenado dos spreads de títulos na Zona do Euro, mantendo a pressão sobre os governos para manterem os seus orçamentos em ordem, disse a presidente do BCE.

"O novo instrumento terá de ser eficaz, ao mesmo tempo proporcionado e conter salvaguardas suficientes para preservar o ímpeto dos Estados-membros para uma política orçamental sólida."

Com o BCE pronto para aumentar as taxas de juro pela primeira vez numa década, no próximo mês, Lagarde disse que o banco central vai agir de forma gradual, mas com a opção de agir de forma decisiva sobre qualquer deterioração da inflação de médio prazo, especialmente se houver sinais de uma mudança nas expectativas de inflação.