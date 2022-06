"Iremos tão longe quanto necessário" para controlar preços e estabilizar inflação

"Vamos continuar este caminho de normalização e iremos tão longe quanto necessário para garantir que a inflação estabiliza na nossa meta de 2% no médio prazo", afirmou Christine Lagarde, no discurso de abertura do segundo dia do Fórum do BCE, esta terça-feira, em Sintra.

Sobre o novo instrumento que o BCE está a preparar, para apoiar as economias do Euro em dificuldade, continua a saber-se muito pouco. Lagarde diz que será “eficaz, ao mesmo tempo que será proporcional, e irá conter suficientes salvaguardas para preservar o ímpeto dos Estados-membros para uma política orçamental sólida”.

O próximo programa de compra de títulos do Banco Central Europeu irá controlar um aumento desordenado dos spreads de títulos na Zona do Euro, mantendo a pressão sobre os governos para manterem os seus orçamentos em ordem, disse a presidente do BCE.

"Este é um grande desafio para a nossa política monetária", admitiu. "Neste contexto, temos de agir de forma determinada e sustentada", defendeu. "Mas com a opção de agir de forma decidida sobre alguma deterioração da inflação de médio prazo", sobretudo se houver sinais de as expectativas de inflação se deteriorarem, acrescentou Lagarde.

O Fórum anual do BCE, interrompido nos dois últimos anos devido à pandemia, decorre em Sinta até quarta-feira. Conta com governadores de bancos centrais, académicos, economistas e representantes dos mercados financeiros.

Este ano as atenções vão estar viradas para a inflação, a crise energética, as taxas de juro e as implicações da guerra na Ucrânia no mercado internacional e no desenvolvimento económico global.

“A inflação mais alta, principalmente como resultado do aumento dos preços da energia, a escassez de oferta relacionada com pandemia e libertação da procura reprimida, criou um ambiente difícil e incerto para os bancos centrais a nível global. E a invasão da Ucrânia pela Rússia complicou ainda mais as perspetivas económicas, principalmente para a Europa”, destaca o BCE, na sua página dedicada à cimeira.