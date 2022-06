"Expansão das criptomoedas foi toque de despertar para os bancos centrais"

“Para o BCE, o principal motivo para emitir dinheiro digital é garantir que o dinheiro do BCE permanece amplamente acessível na era digital, preservando um papel de âncora no sistema de pagamentos; a necessidade de melhorar a eficiência e segurança dos pagamentos; assegurar a estabilidade financeira; melhorar a inclusão financeira; e enfrentar o risco de adoção em larga escala de moedas privadas ou estrangeiras”, adverte Panetta.

O objectivo do BCE passa por garantir uma moeda digital que satisfaça a procura com eficiência e segurança.

“Para os bancos centrais, a expansão das criptomoedas foi um toque de despertar. Ficou claro que se não for satisfeita a procura por inovação digital, outros o farão por nós. Se fornecermos ao setor público uma âncora para os pagamentos digitais, podemos acabar com volatilidade, instabilidade e confusão sobre o que é o dinheiro digital”, declarou Fabio Panetta no segundo dia do Fórum do BCE, que decorre em Sintra.

O dinheiro digital existe e os consumidores querem mais soluções e apostas nesta área, defende Fabio Panetta, responsável do Banco Central Europeu (BCE).

As criptomoedas não têm pátria. Mas para a comunid(...)

No entanto, nada está garantido. Não basta existir procura, o euro digital tem de responder às necessidades das pessoas, afirma o responsável do BCE.

“Para ser um sucesso, a moeda digital do BCE deve responder às necessidades das pessoas nas suas vidas diárias, oferecendo uma forma eficiente, fácil de usar e barata para as pessoas efetuarem os seus pagamentos diários em qualquer lugar.”

Fábio Panetta, que moderou esta terça-feira um painel sobre moedas digitais dos bancos centrais, no Fórum do BCE que decorre em Sintra, lembrou ainda porque é que as criptomoedas estão destinadas a falhar.

“As criptomoedas, como estamos a assistir, prosperam inicialmente com o medo do investidor de ficar de fora, para caírem mais tarde. As razões são agora mais claras, os estudos mostram que um terço dos investidores em criptomoedas sabem muito pouco ou mesmo nada sobre os ativos que estão a comprar. Além disso, são propensas a bolhas”, sublinha.