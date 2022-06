Inflação, pandemia, guerra. BCE volta a Sintra para debater política monetária

O Banco Central Europeu (BCE) volta a realizar esta segunda-feira, em Sintra, o seu fórum anual, este ano dedicado aos "desafios para a política monetária num mundo em rápida mudança". "A inflação mais alta, principalmente como resultado do aumento dos preços da energia, a escassez de oferta relacionada com pandemia e libertação da procura reprimida, criou um ambiente difícil e incerto para os bancos centrais a nível global. E a invasão da Ucrânia pela Rússia complicou ainda mais as perspetivas económicas, principalmente para a Europa", destaca o BCE, na sua página dedicada à cimeira.

Após dois anos realizado por meios telemáticos devido à pandemia, a cimeira de três dias regressa a Sintra de forma presencial, conforme anos anteriores. O tema deste ano foi alterado para refletir os recentes desenvolvimentos globais e a cimeira irá debater os desafios que a economia da área do Euro enfrenta atualmente. Governadores de bancos centrais, académicos, economistas e representantes dos mercados financeiros irão analisar as implicações destes fatores na economia da zona euro no contexto global, incluindo tendências que parecem ter sido reforçadas pela pandemia, e como podem afetar a política monetária no futuro.

O objetivo, assinala a organização, é debater, nomeadamente, no que toca à inflação na zona euro, o papel das redes internacionais de produção e fatores-chave no comportamento dos preços da energia, incluindo desenvolvimentos geopolíticos e mudanças nas estruturas de oferta.

Quanto à formulação da política monetária, o impacto das expectativas de inflação e dos 'booms' imobiliários também serão tema de debate, estando ainda previstas sessões sobre novas tecnologias, bem como as moedas digitais dos bancos centrais no atual ambiente global e as características de um potencial euro digital. O início da cimeira ficará marcado por um jantar e as boas-vindas da presidente do BCE, Christine Lagarde, seguido de um discurso de Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC). Amanhã, terça-feira, o fórum arranca com um discurso de Lagarde, estando previstas para essa manhã uma sessão sobre globalização e mercado de trabalho, moderada pelo economista-chefe do BCE, Philip Lane, e por uma outra sobre a volatilidade dos preços da energia e um painel sobre o projeto do euro digital.