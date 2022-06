​Portugal contra fim dos carros a combustão em 2035. "Esforço de transição é enorme"

Afinal, 2035 pode não ser ainda o ano da proibição total da produção de veículos a combustão na União Europeia. Há agora uma proposta - apoiada por Portugal - para que o prazo seja adiado para 2040.



O primeiro-ministro, António Costa, justifica a posição com o investimento que a transição irá obrigar para as famílias europeias, a grande maioria ainda com automóveis movidos a gasolina ou gasóleo.

“A proposta da Comissão é que, a partir de 2035, os veículos tenham que ser 100% zero emissão, aquilo que nós propomos é que passem a ser 90% de emissão. O que permite durante esses cinco anos ainda haver outro tipo de veículos”, afirma António Costa.

O primeiro-ministro considera que essa transição para viaturas sem gasóleo ou gasolina representa um “esforço enorme de investimento” para as famílias e é preciso ir preparando esse cenário.

“A generalidade das pessoas ainda tem veículos de combustão normal. Esse esforço de transição é enorme e vai pesar, sobretudo, sobre as famílias. É preciso ir preparando essa transição, porque isto vai exigir um esforço muito grande de toda a gente.”