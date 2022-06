Encher o depósito fica um pouco mais barato na próxima semana

Ao fim de cinco semanas, o preço dos combustíveis vai baixar ligeiramente. A descida do preço não é grande, mas é de assinalar porque interrompe um ciclo de subidas.

O gasóleo deverá descer cerca de três cêntimos na próxima segunda-feira. Já o preço da gasolina deverá cair cerca de 2,5 cêntimos.

Abastecer a viatura vai ficar, assim, um pouco mais barato.

Nos mercados internacionais o petróleo tem estado a desvalorizar ligeiramente, assim como os produtos refinados e isso vai refletir-se no preço dos combustíveis.

Na quarta-feira à noite, o barril de Brent, produto em bruto e referência na Europa ficou a rondar os 111 dólares.

A confirmação dos novos preços terá, no entanto, que ser feita pelos condutores uma vez que as alterações nos diferentes postos de abastecimento não são uniformes. O preço é livre, por isso é decidido pelas gasolineiras, e varia ao longo do país.

Na quarta-feira, o preço médio do gasóleo simples foi de 2,1 euros por litro. Já o litro da gasolina simples custava 2,112 euros por litro.