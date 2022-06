Défice fixa-se em 0,4% do PIB no primeiro trimestre

O défice orçamental fixou-se em 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no 1.º trimestre, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Tomando como referência os valores trimestrais e não o ano acabado no trimestre, o saldo das AP [Administrações Públicas no 1.º trimestre de 2022 atingiu -233,6 milhões de euros, correspondendo a -0,4% do PIB, o que compara com -6,0% no período homólogo", de acordo com as contas nacionais trimestrais por setor institucional.

O INE divulga o saldo orçamental do primeiro trimestre, após um défice de 2,8% do PIB em 2021 e com o Governo a prever um défice de 1,9% para a totalidade deste ano.

Os economistas ouvidos pela agência Lusa previam um ligeiro excedente orçamental no primeiro trimestre, refletindo uma melhoria da atividade económica e uma diminuição da despesa com a pandemia.

Ainda assim, o INE diz que "tomando em consideração exclusivamente o 1.º trimestre de cada ano, verificou-se uma melhoria do saldo quer em contabilidade nacional quer em contabilidade pública".