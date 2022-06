Costa diz que "até ao inverno haverá reforço da produção energética"

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje que a União Europeia (UE) deve chegar ao outono "com outra situação" energética, dada a dependência da russa, admitindo ainda "riscos globais" no fornecimento do gás, apesar da baixa dependência de Portugal.

"É fundamental chegarmos ao outono com outra situação porque nessa altura o consumo de energia vai aumentar, sobretudo nos países mais frios, que são também os mais dependentes do fornecimento de energia por parte da Rússia", disse o chefe de Governo, falando em conferência de imprensa, no final de um Conselho Europeu, em Bruxelas.

No dia em que os líderes da UE discutiram questões sobre a atual crise energética agora acentuada pela guerra da Ucrânia, António Costa apontou que "os riscos são globais" relativos ao fornecimento do gás à Europa, embora destacando a baixa de dependência de Portugal.

"Portugal é um país que não depende, como a Alemanha depende, do fornecimento de gás russo e temos uma fortíssima incorporação no nosso consumo de energia das energias renováveis", que pesam 60% na produção de eletricidade, destacou o primeiro-ministro.

Numa altura que se teme o corte do fornecimento do gás russo à UE, dados os constrangimentos existentes pela guerra da Ucrânia, António Costa garantiu que, em Portugal, "daqui até ao inverno, haverá um reforço da capacidade de produção energética, designadamente com Cascata do Tâmega, que entrará em pleno funcionamento no próximo mês, e também de novos parques solares que vão continuar a reforçar a nossa forte componente de energias renováveis no nosso 'mix' energético".