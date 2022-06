Tribunal de Braga condenou 13 arguidos por "phishing" que rendeu 118 mil euros

O Tribunal de Braga condenou hoje a seis anos de prisão o principal responsável por um esquema fraudulento que permitiu obter mais de 118 mil euros de contas bancárias do Banif e do Montepio.

Segundo o tribunal, os dois principais arguidos e um terceiro não identificado agruparam-se entre si e a outras pessoas supostamente residentes no Brasil, com vista a obter de modo fraudulento dados bancários de utilizadores de plataformas "homebanking" do Banif e do Montepio e a retirar das contas a que acedessem com tais dados o dinheiro que conseguissem.

Para o efeito, em 2013 e 2014, aqueles supostos brasileiros enviaram mensagens de correio eletrónico a um grande número de clientes das instituições bancárias, como se de e-mails dos próprios bancos se tratassem.

Esses e-mails continham "links" que, uma vez acionados, instalavam "software" malicioso no computador do cliente, o qual passava a registar e a transmitir-lhes os dados necessários para o acesso à conta bancária.

Nesta fase, através do mesmo "software", e simulando a apresentação gráfica do portal bancário, era ainda apresentada ao utilizador uma janela pedindo a atualização de dados, pedido que, se satisfeito pelo utilizador enganado, levava a que fornecesse outros dados necessários à movimentação da conta.

Em causa, entre outros, elementos de acesso à conta bancária, telefones móveis associados ao serviço, códigos de segurança e introdução dos elementos do cartão matriz.