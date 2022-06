Número de desempregados desce para o valor mais baixo desde maio de 2003

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego recuou 5,7% em maio face a abril e diminuiu 26,3% relativamente a maio do ano passado, para 296.394.

Segundo dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em maio havia menos 18.041 desempregados inscritos do que no mês anterior e menos 105.789 do que em maio de 2021.

Comparando com maio de 2019, pré-pandemia, o número de desempregados diminuiu 2,7% (-8.777 pessoas).

Em comunicado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social destaca tratar-se do valor de desemprego mais baixo dos últimos 19 anos: "O desemprego registado pelo IEFP em maio desceu em todas as comparações, registando o valor mais baixo em maio desde 2003", salienta.

De acordo com o IEFP, "para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2021, na variação absoluta, contribuíram, com destaque, os grupos dos indivíduos que procuram novo emprego (-101.138), os que possuem idade igual ou superior a 25 anos (-90.371) e os que estão inscritos há menos de um ano (-71.309).

Quanto ao desemprego jovem (pessoas com menos de 25 anos), registou uma diminuição em cadeia de 8,6% em maio (-2.781 jovens) e uma diminuição de -34,2% (-15.418 jovens) face ao período homólogo. Verifica-se igualmente uma diminuição de -1,4% na comparação com maio de 2019.

Entre abril e maio, o desemprego registado diminuiu em cadeia em todas as regiões, sendo que, em termos homólogos, também se verificaram descidas em todo o país, com destaque para a redução de -54,8% na região do Algarve (-14.569 pessoas) e de 40,3% na região autónoma da Madeira.

A nível setorial, registaram-se descidas em todos os grandes setores de atividades.O desemprego oriundo do alojamento, restauração e similares diminuiu 9,3% (-2.367 pessoas) entre abril e maio, registando uma descida de 45,8% em termos homólogos (-19.548 pessoas).

Em maio, havia 145.642 desempregados de longa duração, uma diminuição de 5,7% (-8.851 pessoas) face a abril, estando agora 19,1% abaixo do nível registado em maio de 2021 (-34.480 pessoas).

Já os inscritos há menos de um ano totalizavam 150.752, tendo-se observado um recuo em cadeia e em termos homólogos de, respetivamente, 5,7% e 32,1%.

Os grupos profissionais mais representativos dos desempregados registados no Continente eram em maio os 'trabalhadores não qualificados' (26,1%), 'trabalhadores de serviços pessoais, de proteção de segurança e vendedores' (20,5%), 'pessoal administrativo' (11,9%) e 'especialistas das atividades intelectuais e científicas' (10,5%).