“Semana de quatro dias seria boa solução para o Serviço Nacional de Saúde”

Outro aspeto é o que acontece depois. Acredito que a semana de quatro dias vai criar as condições para um aumento sustentado dos salários. Os salários não se mudam por decreto ou por pedido do primeiro-ministro. Mudam-se por, entre outras coisas, as leis de mercado, a lei da oferta e da procura. Ao reduzir o número de horas no mercado de trabalho, aumenta a procura de trabalhadores, para os restaurantes e hotéis, por exemplo, e a produtividade que se verifica nas empresas que têm implementado os quatro dias.

Para consumirmos precisamos de dinheiro e de tempo. É no nosso tempo livre que vamos aos restaurantes, aos cinemas, aos teatros, que viajamos. Com mais tempo livre aumenta a procura de várias indústrias. Basta pensar o que seria uma semana de quatro dias na Europa, com turistas alemães e franceses a passar fins de semana prolongados no sul da Europa.

A semana de quatro dias seria uma “boa solução” para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), defende em entrevista à Renascença o economista e investigador de emprego no setor público Pedro Gomes, autor do livro "A Sexta-feira é o Novo Sábado - Como uma semana de quatro dias pode salvar a economia".

A produtividade é justamente uma das críticas dos patrões, que não acreditam que a redução de dias de trabalho garanta o aumento deste indicador.

Não sou eu que digo, é o resultado de muitas empresas que têm adotado a semana de trabalho de quatro dias, porque melhora o negócio.

Este aumento da produtividade está relacionado com o facto de os trabalhadores, por um lado, trabalharem mais intensivamente nos outros dias, por estarem mais descansados, e por trabalharem melhor e cometerem menos erros.

Também reduz o absentismo, que é um dos grandes problemas atuais das economias, e melhora a contratação. As empresas que têm adotado os quatro dias, muitas vezes, têm problemas de recrutamento, que são generalizados agora em Portugal, em vários setores, e com esta prática os problemas de recrutamento desaparecem. Todos querem trabalhar nas empresas que oferecem quatro dias de trabalho.

Quer pela redução dos custos de treino dos trabalhadores, quer pela redução do absentismo, que implica muitas vezes contratar trabalhadores temporários que são muito mais caros, quer pela redução dos erros e dos acidentes de trabalho, quer pela redução da incidência de burnout, o negócio melhora. Isto são ganhos de produtividade.

Defende ainda que até pode haver mais atividade económica, porque as pessoas podem utilizar o tempo livre noutras atividades.

Para mim é o argumento principal. Para isso, é preciso mudarmos a forma como vemos o tempo de lazer. Quase toda a gente associa o tempo de trabalho à contribuição para a economia e o tempo de lazer como tempo morto, em que não se faz nada, e isso não é verdade.

Há muitas empresas que nasceram com trabalhadores que tinham um trabalho das 9h00 às 5h00, cinco ou seis dias por semana, e era no tempo livre que se empenhavam na sua paixão e construíram empresas ou inovação. E não estou a falar de empresas pequenas, falo da Apple, da Nike ou da Ford, que nasceram assim, no tempo livre dos trabalhadores.

Acho que isto é muito importante no contexto português. Chama-se empreendedorismo híbrido, começar uma empresa acumulando com um trabalho diurno para pagar as contas, mas depois empenhar-se na construção da empresa ao fim de semana. Isto seria uma grande oportunidade para Portugal aumentar o empreendedorismo, a criação de novas empresas.

Este aumento do tempo livre pode ser usado para inventar e criar.

Está associado. Pode-se criar e inovar com um novo produto ou uma empresa. Tudo o que é cultura vive muito disto.

Por exemplo, J.K.Rowling, autora do Harry Potter, era secretária na Amnistia Internacional e depois veio para o Porto dar aulas enquanto escrevia o Harry Potter. Qual foi a contribuição dela para a economia britânica? Foi como trabalhadora ou com o que criou no tempo de lazer? E isto passa-se muito na cultura.

Em Portugal, Carlos Paredes e António Variações tinham empregos, mas ficaram conhecidos como artistas. Em Espanha, Pedro Almodóvar trabalhou para a Telefónica durante 12 anos, enquanto estudava cinema e escrevia guiões.

Não podemos ver o tempo de lazer como tempo morto para a economia e temos de pensar nas vantagens económicas que também traz.

Defende ainda que esta também pode ser a resposta a uma ameaça crescente, que advém da polarização da sociedade, que é o crescimento dos movimentos populistas?

Pensarmos em economia, não é só tentar melhorá-la, pô-la a crescer, é também protegê-la dos riscos que existem. E um dos riscos maiores para as economias mundiais atualmente é o populismo. Vimos o que aconteceu com Trump, vemos o que aconteceu no Reino Unido, com o Brexit, que foi uma resposta a um descontentamento das pessoas que veem que as suas vidas não estão melhor do que as vidas dos seus pais há 30 anos.

Com a semana de quatro dias toda a gente está de acordo, todos gostam da ideia, em qualquer inquérito 80% a 90% das pessoas dizem que gostavam de ter uma semana de quatro dias. Agora podem ter medo, porque dizem que vai trazer mais riscos para a economia, mas como ideia não divide as pessoas, une.

Acho que podemos unir, quer a esquerda quer a direita, quando ouvir todos os argumentos, em torno desta ideia e imagine o que seria daqui a cinco anos se Marine Le Pen ganhar as presidenciais francesas, o risco que isso coloca à União Europeia e toda a economia europeia.

Se no final os meus argumentos económicos não convencerem, mas evitar uma Marie Le Penn no Eliseu, então terá valido a pena.

Em Portugal demos agora um passo na semana de quatro dias, com a aprovação no Parlamento da discussão e início de um teste piloto, embora tenha contado com os votos contra de toda a direita. Há uma clara divisão ideológica.

É uma coisa que quero mudar e espero conseguir com o meu livro. Vejo a semana de quatro dias como uma inovação social, uma melhor forma de organizar a economia no século XXI e não vejo como uma política partidária. Basta perguntar: o fim de semana, o sábado e o domingo, são da direita ou são da esquerda?

Não devemos ver isto de uma forma partidária. Atualmente, esta proposta vem mais da esquerda do espectro político. Mas, quando escrevi o livro, metade dos argumentos são mais à esquerda, outra metade dos argumentos económicos são mais à direita. Acredito que quando pessoas ligadas ao setor empresarial, ao PSD, à Iniciativa Liberal quiserem ler o livro e tentar pensar, podem apoiar a ideia. Seria muito importante, se de facto queremos implementar, haver um grande consenso na sociedade, no espectro político, e era muito importante ter partidos de direita envolvidos na implementação.

Eu digo que é uma forma melhor de organizar a economia. Agora, a implementação vai ser disruptiva, porque vamos alterar a forma como organizamos a sociedade e nessa implementação era muito importante ter as vozes da direita e do setor empresarial. A medida tem o potencial de nos unir.

Apresentou várias vantagens, mas ainda não respondem a todas as críticas, que também chegam dos trabalhadores. Há, por exemplo, receios que a redução do horário prejudique a progressão na carreira, ainda muito associada ao número de horas trabalhadas.

A investigação económica o que diz é que, infelizmente, as promoções dentro de uma empresa muitas vezes estão associadas não tanto à produtividade do trabalhador, mas ao número de horas que passa no emprego, independentemente da qualidade do trabalho que faz.

Na verdade, numa empresa com muitos trabalhadores é muito difícil medir a produtividade de um trabalhador, sobretudo quando se funciona em equipas. Muitas vezes usa-se o número de horas que se está no emprego como forma de promover. Isto prejudica sobretudo mulheres, que muitas vezes são as que, fazendo todo o trabalho, saem mais cedo e muitas vezes são penalizadas.

A semana de quatro dias elimina este efeito, implica um foco muito maior no trabalho, na qualidade do trabalho, em medir a produtividade de uma equipa e de um trabalhador.

Estudou este processo a fundo e propõe um modelo para aplicar a medida, que passa por envolver todos os agentes económicos e fazer a alteração de cima para baixo. Quer explicar?

Estudei a passagem dos seis para os cinco dias de trabalho, que começou sempre com empresas. Nos Estados Unidos, a Ford mostrou que a semana de cinco dias funcionava como tática de gestão, mas não se generalizou sem uma legislação que forçasse as empresas maiores a adotar os cinco dias como norma.

Eu vejo o mesmo processo agora. Muitas empresas, que não são tão grandes como a Ford era na altura, mas são muitas. Há um grande movimento, no Reino Unido, 70 novas empresas aderiram a um teste na semana de quatro dias, mais de 3.000 trabalhadores.

Em todo o mundo estão a adotar esta prática de gestão, estão a mostrar que funciona e que melhora o negócio. Mas não podemos ter esperanças que todas as empresas vão seguir, um pouco como o teletrabalho, que já existia antes, mas nenhuma empresa utilizava, teve de vir um vírus para pôr toda a gente a trabalhar de casa e percebermos que em muitas situações funciona muito bem.

É o mesmo processo. Vai ter de vir de cima para baixo. Pode ser por legislação, pode ser por concertação social, por acordos entre sindicatos e patrões. Mas tem que ter sempre um enquadramento legal de cima para baixo. É uma questão de coordenação, quando estamos todos coordenados na semana de cinco dias, é muito difícil uma empresa individualmente adotar ou uma pessoa passar a trabalhar a tempo parcial, a mudança tem de vir de cima. Vai ser um processo longo, começar com o projeto piloto é um bom começo de discussão.

E é necessário que seja acompanhado de uma redução salarial?

Não, acho que não. No livro falo em oito formas de ajustamento para as empresas. Não é só apenas o corte de salário ou o aumento de duas horas nos outros dias. Isto são duas versões extremas de implementação. Temos de procurar em cada setor, cada empresa a forma de fazer essa implementação.

Os cortes de salário em Portugal são para evitar para 80% da população que ganha abaixo de 2.000 euros por mês. Os salários são muito baixos em Portugal, é uma linha vermelha que se deve ter.

O horário deve ser concentrado ou pode ser reduzido?

As horas trabalhadas nos outros dias já variam muito entre setores. Há setores onde a semana de trabalho já é de 35 horas, por exemplo, nos seguros, aí poderá ser implementado com o reajustamento das horas nos outros quatro dias.

Quando se trabalha 40 horas, transferi-las para quatro dias é demasiado como solução genérica. Mas, por exemplo, aumentar meia hora nos outros dias de trabalho ou mesmo uma hora compensa logo um quarto ou metade do ajustamento.

Depois há os aumentos de produtividade, que podem ser diferentes entre setores, mas que existem.