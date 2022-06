Rui Rio considera "revoltante desrespeito" atualização salarial na TAP

O presidente do PSD diz ser "um revoltante desrespeito" as atualizações salariais na TAP, que preveem uma redução de 10% no corte salarial dos pilotos e aumenta o limite mínimo para as reduções nos restantes vencimentos.

"Isto é um revoltante desrespeito pelos portugueses que trabalham com salários miseráveis e, deles, ainda têm de tirar milhões de euros de impostos para despejar na TAP. A culpa é integralmente de um Governo que teimou em manter esta pouca vergonha e em desprezar os contribuintes", escreveu Rui Rio, na rede social Twitter.

A TAP vai reduzir em 10% o corte que os pilotos sofreram nos vencimentos e aumentar o patamar a partir do qual aplicará reduções nos salários dos restantes trabalhadores, anunciou hoje a companhia aérea.