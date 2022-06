Frustrado com a CGTP, Costa avisa que empresas "mudam radicalmente" ou fecham

As empresas ou “mudam radicalmente” ou correm o risco de fechar portas, se não se adaptarem às exigências das novas gerações de trabalhadores, alerta o primeiro-ministro. António Costa também avisa os patrões e também manifesta frustração com a central sindical CGTP.

Numa conferência promovida pela CNN Portugal na Culturgest, realizada esta segunda-feira em Lisboa, António Costa declarou que as empresas dão mais tempo aos trabalhadores "ou fecham".

"Esta nova geração não está disponível para as cargas horárias que as empresas estão a praticar, para o estilo de gestão autoritário", sublinha o primeiro-ministro.

O chefe do Governo considera que os salários já estão a subir devido às condições do mercado, nomeadamente devido à taxa de desemprego baixa e à necessidade de segurar os trabalhadores.

Costa assume frustração com a CGTP

O primeiro-ministro afirmou que o posicionamento da CGTP-IN contra qualquer compromisso no âmbito da concertação social é uma das suas grandes frustrações políticas, considerando que essa atuação da central sindical tem "desequilibrado brutalmente" as relações laborais.

António Costa insistiu na tese da importância do diálogo social e da concertação social. No entanto, na perspetiva do líder do executivo, em Portugal, do lado dos trabalhadores, "há um enorme desequilíbrio pelo facto de se descontar logo à partida que a CGTP-IN nunca assina um acordo coletivo".

"Ora, isso desequilibra brutalmente as relações laborais, porque só há uma confederação sindical com que se conta para estabelecer um acordo [a UGT], já que a outra sabemos que não o vai fazer. Uma das maiores frustrações que eu tenho nestes últimos seis anos é a CGTP-IN não ter compreendido que tinha uma oportunidade histórica para se reposicionar no cenário da concertação social", declarou.